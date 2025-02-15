Das Geheimnis des SpiegelraumsJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 15.02.2025: Das Geheimnis des Spiegelraums
44 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12
Vor der Küste von Los Angeles wartet das Catalina Casino mit seinem weitläufigen Theater und dem riesigen Ballsaal auf die Ghost Adventures-Crew. Im einstigen Casino-Museum wurden die Knochen eines indigenen Volkes ausgestellt, eine grausame Entweihung der Toten. Körperlose Frauenstimmen, Schattenfiguren, sowie dunkle Energien - im Gebäude wimmelt es regelrecht vor paranormalen Wesen. Lüftet das Team um Zak Bagans das Geheimnis des geheimnisvollen Spiegelraums?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 18-20: Warner Bros. Discovery, Inc.