Gilmore Girls
Folge 6: Emily in Nöten
43 Min.Folge vom 27.11.2025
Rory will ihrer Großmutter zuliebe am Debütantinnenball teilnehmen. Die Tradition verlangt, dass die Mädchen von ihrem Vater vorgestellt und begleitet werden. Schweren Herzens meldet sich Rory daraufhin bei ihrem Vater, der bei seiner Ankunft mit seinem Lebenswandel überrascht. Auf dem Ball sind alle in ausgelassener Stimmung - bis auf Emily. Lorelai geht auf ihre Mutter zu und die beiden sprechen so offen wie noch nie miteinander.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH