Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 21.01.2026: Vater & Sohn
Folge vom 21.01.2026
Freddy Dodge und Juan Ibarra machen sich auf den Weg nach British Columbia, um dort einem Vater-Sohn-Gespann unter die Arme zu greifen. An der Arbeitseinstellung liegt es nicht, dass Travess und Andrew Allen am Fraser River keinen Profit machen. Die Männer geben ihr Bestes. Und sie haben auch sehr viel Equipment. Aber bei einem vierstündigen Testlauf zeigt sich: Die Goldgräber setzen ihre Ausrüstung nicht richtig ein. Freddy und Juan bauen aus Schrottteilen eine effizientere Waschanlage, damit dem Duo beim Schürfen kein Edelmetall verloren geht.
