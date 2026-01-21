Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 21.01.2026: Der Schicksalsschlag
44 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 6
Jim Gibson und Wendy Tuerlings machen sich Sorgen um ihre Zukunft, denn ihre finanzielle Lage ist angespannt. Das Duo hat viel Geld in teures Equipment investiert, doch dies brachte nicht den erhofften Erfolg. Um die Kehrtwende zu schaffen, benötigen die Schatzsucher:innen innerhalb von sechzig Tagen 90 Unzen Gold. Das kann nur mit professioneller Hilfe gelingen, denn Jims und Wendys Waschanlage ist nicht optimal auf das Schürfmaterial abgestimmt. Freddy Dodge und Juan Ibarra setzen auf dem Claim ihr gesamtes Können ein, um die Ausbeute zu erhöhen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.