Goldrausch in Alaska
Folge vom 05.08.2026: Vier gewinnt
88 Min.Folge vom 05.08.2026
Der Goldpreis ist auf einem Rekordhoch. Deshalb will Parker Schnabel eine vierte Waschanlage in Betrieb nehmen. Aber „Big Red“ ist in keinem guten Zustand. Nach 13 Jahren im Dauereinsatz fiel die Anlage in der vergangenen Saison komplett aus. Das Siebdeck, die Waschrinne und die Vorwaschrinne müssen überholt werden. Doch Parker ist fest entschlossen. Seine Mechaniker sollen „Big Red“ in nur drei Tagen wieder flottmachen. Auch Tony Beets will das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Der „König des Klondike“ investiert eine Million Dollar in neues Equipment.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.