Goldrausch in Alaska
Folge vom 29.07.2026: Teurer Stillstand
44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Parker Schnabel strebt in dieser Schürfsaison ein Rekordergebnis von 35 Millionen Dollar an. Doch Mutter Natur könnte ihm einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Im Yukon lodern auf einer Fläche von über 100.000 Hektar 93 Waldbrände. Die Flammen nähern sich den Claims zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn am Sulphur Creek läuft in zwei Wochen die Wasserlizenz aus. Sollte das Team evakuiert werden müssen, drohen hohe finanzielle Einbußen. Auch am Indian River qualmt es: An Tony Beets’ Waschanlage sind offenbar Kabel durchgeschmort.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.