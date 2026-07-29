Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Teurer Stillstand

DMAXFolge vom 29.07.2026
Teurer Stillstand

Teurer StillstandJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 29.07.2026: Teurer Stillstand

44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Parker Schnabel strebt in dieser Schürfsaison ein Rekordergebnis von 35 Millionen Dollar an. Doch Mutter Natur könnte ihm einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Im Yukon lodern auf einer Fläche von über 100.000 Hektar 93 Waldbrände. Die Flammen nähern sich den Claims zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn am Sulphur Creek läuft in zwei Wochen die Wasserlizenz aus. Sollte das Team evakuiert werden müssen, drohen hohe finanzielle Einbußen. Auch am Indian River qualmt es: An Tony Beets’ Waschanlage sind offenbar Kabel durchgeschmort.

Alle verfügbaren Folgen