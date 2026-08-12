Goldrausch in Alaska
Folge vom 12.08.2026: Zahltag im Vegas Valley
44 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Rick Ness will sich im Vegas Valley Zugang zu einer Goldschicht verschaffen. Zu diesem Zweck soll sein Team eine Zufahrt bauen, die 15 Meter tief in die Grube führt. Doch bis auf Weiteres kann die Truppe bei diesem Vorhaben nur einen von drei Muldenkippern nutzen. Die beiden anderen Maschinen sind derzeit nicht einsatzfähig. Kann Mechaniker Ryan Kent die Trucks reparieren? Auch Tony Beets will möglichst schnell ans Gold gelangen. Dabei soll ein Bagger helfen, der Lkws mit seiner riesigen Schaufel in Rekordzeit belädt. Tonys Sohn Mike muss das Monstrum an seinen Vater abtreten.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.