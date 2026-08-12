Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Zahltag im Vegas Valley

DMAXFolge vom 12.08.2026
Zahltag im Vegas Valley

Zahltag im Vegas ValleyJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 12.08.2026: Zahltag im Vegas Valley

44 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Rick Ness will sich im Vegas Valley Zugang zu einer Goldschicht verschaffen. Zu diesem Zweck soll sein Team eine Zufahrt bauen, die 15 Meter tief in die Grube führt. Doch bis auf Weiteres kann die Truppe bei diesem Vorhaben nur einen von drei Muldenkippern nutzen. Die beiden anderen Maschinen sind derzeit nicht einsatzfähig. Kann Mechaniker Ryan Kent die Trucks reparieren? Auch Tony Beets will möglichst schnell ans Gold gelangen. Dabei soll ein Bagger helfen, der Lkws mit seiner riesigen Schaufel in Rekordzeit belädt. Tonys Sohn Mike muss das Monstrum an seinen Vater abtreten.

Alle verfügbaren Folgen