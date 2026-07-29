Goldrausch in Alaska
Folge vom 29.07.2026: Eine offene Rechnung
44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Sein Vater hat ihm die Leute weggeschnappt, deshalb muss Mike Beets neues Personal anlernen. Das kostet Zeit und Nerven. Sienna und Kendra sind zwar hochmotiviert, haben jedoch noch nie derart schwere Maschinen bedient. Dementsprechend unterlaufen ihnen Fehler, die hohe Kosten verursachen können. Auch Tony Beets’ ältester Sohn Kevin steckt in Schwierigkeiten. Die Einnahmen sind gering, und der Minenboss steht unter finanziellem Druck. Vor sechs Monaten hat Kevin Maschinen im Wert von mehreren hunderttausend Dollar gekauft. Jetzt verlangt Parker Schnabel sein Geld.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.