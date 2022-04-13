Gold-Waschanlage made in GermanyJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Australien
Folge vom 13.04.2022: Gold-Waschanlage made in Germany
45 Min.Folge vom 13.04.2022Ab 12
Mat schleppt nach einem Unfall in Australien seinen havarierten Geländewagen ab. Dabei wird der Schatzsucher in Down Under von seinem Bruder Rhien und dem erfahrenen Busch-Trucker Steve unterstützt. Aber die Aktion ist kein Selbstläufer. Der Lkw, der Mats Offroader zum Camp am Palmer River transportieren soll, fährt sich im tiefen Sand fest. Und Andreas will in einem Kieswerk in Deutschland Edelmetall ans Tageslicht befördern. Dafür braucht er passendes Equipment. Andreas' Kumpel Kai entwirft die größte Goldwaschanlage, die hierzulande je gebaut wurde.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.