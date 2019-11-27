Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Australien

Auf unbekanntem Terrain

DMAXFolge vom 27.11.2019
Auf unbekanntem Terrain

Auf unbekanntem TerrainJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Australien

Folge vom 27.11.2019: Auf unbekanntem Terrain

45 Min.Folge vom 27.11.2019Ab 12

Die Zufahrten am Palmer River sind überschwemmt. Dort können Mat und Andreas nichts ausrichten. Deshalb brechen die Abenteurer Richtung Süden auf. Denn ein Kumpel von Mat hat kürzlich in der Nähe von Charters Towers ein riesiges Nugget gefunden. Am Treffpunkt erwartet die Männer allerdings eine Überraschung: Das Edelmetall stammt von einer riesigen Rinderfarm. Und auf einem Privatgelände kann man nicht einfach seine Ausrüstung auspacken und nach Gold suchen, denn das wäre illegal. Deshalb geht in diesem Fall nichts ohne die Erlaubnis des Eigentümers.

Alle verfügbaren Folgen