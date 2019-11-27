Goldrausch in Australien
Folge vom 27.11.2019: Auf unbekanntem Terrain
45 Min.Folge vom 27.11.2019Ab 12
Die Zufahrten am Palmer River sind überschwemmt. Dort können Mat und Andreas nichts ausrichten. Deshalb brechen die Abenteurer Richtung Süden auf. Denn ein Kumpel von Mat hat kürzlich in der Nähe von Charters Towers ein riesiges Nugget gefunden. Am Treffpunkt erwartet die Männer allerdings eine Überraschung: Das Edelmetall stammt von einer riesigen Rinderfarm. Und auf einem Privatgelände kann man nicht einfach seine Ausrüstung auspacken und nach Gold suchen, denn das wäre illegal. Deshalb geht in diesem Fall nichts ohne die Erlaubnis des Eigentümers.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.