Goldrausch in Australien
Folge vom 04.12.2019: Der Unterwasser-Goldsauger
45 Min.Folge vom 04.12.2019Ab 12
Matt und sein Kumpel Andreas drücken im Geländewagen auf die Tube. Denn ein tropischer Wirbelsturm der Kategorie sechs bewegt sich mit Windgeschwindigkeiten bis zu 250 km/h auf die australische Küste zu. Das Duo will sein Equipment in den Palmer River Goldfields mit Eisenketten und schweren Baggerschaufeln sichern, damit der Zyklon die Ausrüstung nicht durch die Luft wirbelt. Und bei der Ankunft im Camp erwartet die Schatzsucher eine weitere unangenehme Überraschung. In den vergangenen Wochen haben sich in Mats Hütte Buschratten eingenistet.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.