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Goldrausch in Australien

Ohne Truck kein Gold

DMAXFolge vom 04.12.2019
Ohne Truck kein Gold

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Goldrausch in Australien

Folge vom 04.12.2019: Ohne Truck kein Gold

45 Min.Folge vom 04.12.2019Ab 12

Schatzsucher Mat hat sich mit dem Geld des Investors in Australien einen Minen-Truck gekauft. Aber die extremen Bedingungen im Outback haben dem Arbeitsgerät im Laufe der Monate zugesetzt. Das zentrale Gelenk zwischen der Fahrerkabine und der Ladefläche ist defekt - und die nächste Werkstatt ist meilenweit entfernt. Deshalb müssen die Männer den Kolben in Down Under selbst auswechseln. Und wie feiern Goldgräber in der Wildnis ihren Geburtstag? Standesgemäß, wie es sich für echte Abenteurer gehört, mit einem BBQ und kaltem Bier aus der Kühlbox.

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