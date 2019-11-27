Goldrausch in Australien
Folge vom 27.11.2019: Plan A, B und C
45 Min.Folge vom 27.11.2019Ab 12
Der Investor will Gold sehen? Edelmetall, das Mat bis dato noch nicht hat. Deshalb bleibt dem Abenteurer nur eins: Er muss improvisieren! Bei der Schatzsuche auf den Palmer River Goldfields sind kreative Ideen gefragt. Und am Abend vor Marks Abreise wirft Mat den Schmelzofen an. Jede Unze, jedes Nugget, jedes Körnchen Gold, dass er mit seinem deutschen Kumpel und dessen Sohn Tobi in den letzten Wochen zutage gefördert hat, wird geschmolzen und in Barren gegossen. Und dann folgt die Stunde der Wahrheit: Ist der Geldgeber mit dem Ergebnis zufrieden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.