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Goldrausch in Australien

German Gold

DMAXFolge vom 17.05.2023
German Gold

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Goldrausch in Australien

Folge vom 17.05.2023: German Gold

45 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 12

Andreas und seine Söhne testen in einem deutschen Kieswerk ihre Dredge. Kann die Maschine unter Wasser Material ansaugen und das Gold aus dem Boden waschen? Treibsand macht den Probelauf zu einem tückischen Unterfangen. Mat und Rhien versorgen sich unterdessen in Australien mit Treibstoff. Die Brüder beladen ihre Geländewagen und die Anhänger in Down Under mit 4000 Litern Diesel in Kanistern. Aber an den Steigungen in den Bergen geraten die schwer beladenen Fahrzeuge trotz Allradantrieb an ihre Grenzen. Das Duo muss unterwegs improvisieren.

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