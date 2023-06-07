Goldrausch in Australien
Folge vom 07.06.2023: Ein Astronaut im Busch
44 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 12
Greg zieht mit einem schweren Bagger seine Waschanlage auf Mats Land. Die Männer haben einen Deal ausgehandelt. Sie bilden bei der Schatzsuche ein Team. Den Gewinn wollen sie sich in Down Under teilen. Aber gibt der Grund und Boden genug Edelmetall her, um den Aufwand zu rechtfertigen? Und dann nähert sich plötzlich ein Helikopter dem Camp. Die Überraschung ist groß, als Matthias Maurer aus dem Hubschrauber steigt. Mat und Andreas hatten dem deutschen Astronauten auf seinem Weg zur Raumstation ISS ein Nugget als Glücksbringer mit auf den Weg gegeben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.