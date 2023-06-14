Goldrausch in Australien
Folge vom 14.06.2023: Die Währung ist Gold
44 Min.Folge vom 14.06.2023Ab 12
Matthias Maurer stattet den Schatzsuchern am Palmer River im Norden von Queensland einen Überraschungsbesuch ab. Dort zeigt Andreas dem ESA-Astronauten, mit welchen Geräten die Männer im australischen Busch den Edelmetallanteil im Boden untersuchen. Am nächsten Morgen wird ein klassisches Goldgräber-Frühstück aufgetischt: verbrannter Toast mit Bohnen. Die Abenteurer müssen zudem ein Problem lösen, denn beide Trucks im Camp sind nicht fahrbereit. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, schlägt Mat seinem Nachbarn Greg in Down Under ein Geschäft vor.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.