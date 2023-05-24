Goldrausch in Australien
Folge vom 24.05.2023: Mats Wett-Einsatz
44 Min.Folge vom 24.05.2023Ab 12
Andreas ist zurück auf den Goldfeldern im Bundesstaat Queensland. Während der Covid-Pandemie haben alle Geländewagen-Vermieter ihr Angebot stark heruntergefahren, deshalb kauft der deutsche Abenteurer kurzerhand ein Auto bei Mats altem Nachbarn Bob. Übersteht der Wagen die Probefahrt ins Camp am Palmer River? Im letzten Jahr hatte Andreas gegen seinen australischen Kumpel eine Wette gewonnen. Er hatte eine Scheune auf seinem Bauernhof schneller fertiggestellt als Mat seine Waschanlage. Und jetzt will Andreas in Down Under seinen Gewinn begutachten.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.