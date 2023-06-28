Goldrausch in Australien
Folge vom 28.06.2023: Nichts ist umsonst
45 Min.Folge vom 28.06.2023Ab 12
Das Team war bei der Schatzsuche erfolgreich. Mit den Nuggets kann Mat in Down Under die Miete für den Monster-Truck bezahlen, mit dem sein Goldgräber-Nachbar Greg das Schürfgut transportiert. Jetzt haben die Abenteurer Blut geleckt. Andreas und Mats Bruder Rhien brechen noch einmal in die Sandstones auf, um dort kostbares Edelmetall aufzuspüren. Aber dann nehmen die Dinge plötzlich eine fatale Wendung. Gregs Waschanlage streikt und die Ersatzteile müssen aus Malaysia angeliefert werden. Das dauert ewig und wirft alle Pläne der Männer über den Haufen.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.