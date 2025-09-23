Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 23.09.2025: Gestrandet in der Wildnis
44 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 6
Dustin Hurt und sein Team schürfen seit fünf Monaten am Nugget Creek. Bald endet die Saison. Zumindest gibt es endlich einen Erfolg zu vermelden. Nach knochenharter Arbeit und riskanten Tauchgängen hat die Crew das heißbegehrte Grundgestein erreicht. Doch es gibt ein gravierendes Problem: Die glücklosen Glücksritter haben bisher kaum Gold gefunden! Die Kosten laufen und Dustins Schuldenberg nimmt bedrohliche Ausmaße an. Zudem will die Pannenserie einfach nicht abreißen. Diesmal sorgen Treibstoffmangel und ein kaputtes Sumpfboot für Verzweiflung in den Chilkat Mountains.
Genre:Reality, Abenteuer
