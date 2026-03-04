Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 04.03.2026: Totalschaden
44 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Nach Zeke Tenhoff steigt sein Bruder Gabe in den kalten Neoprenanzug – gefolgt von zwei weiteren Tauchern. Denn die Männer müssen sich auf der Beringsee sputen, um ihr angestrebtes Ziel von 150 Unzen Gold zu erreichen. Den Teams bleibt nicht mehr viel Zeit, bis der Winter kommt. Das gilt auch für Kris Kelly und seine Crew. Die Männer mobilisieren mit zwei Booten auf dem Wasser alle verfügbaren Kräfte, bevor der Hafen zufriert. Aber dann streikt in Alaska plötzlich eine Pumpe. Das kommt beim alles entscheidenden Saisonendspurt einer Katastrophe gleich.
