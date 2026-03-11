Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 11.03.2026: Das letzte Aufgebot
Baggern, so lange es geht! Shawn Pomrenke hofft auf ein Wunder. Dem Schatzsucher fehlt noch eine große Menge Gold, um das vertraglich festgelegte Ziel von 4000 Unzen zu erreichen. Doch es ist fraglich, ob das Team diese Marke tatsächlich schaffen wird, denn die Bedingungen sind denkbar ungünstig. Die arktischen Temperaturen bringen Mensch und Maschine an ihre Grenzen. Auch im Hafen hält der Winter Einzug. Das Wasser beginnt bereits zu gefrieren. Viele Boote besitzen einen Rumpf aus Aluminium. Beim Fahren durch das Eis könnten sie erheblichen Schaden erleiden.
