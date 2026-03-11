Sommer-Endspurt für die FlotteJetzt kostenlos streamen
Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 11.03.2026: Sommer-Endspurt für die Flotte
44 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
Joe Fullwood fischt im Trüben. Bei extrem schlechter Sicht sieht er am Meeresgrund vor der Küste von Nome kaum die eigene Hand vor Augen. So macht das Goldtauchen keinen Sinn mehr. Die Crew packt ihre Sachen und fährt zurück in den Hafen. Shawn Pomrenke und seine Mitstreiter geben sich ebenfalls geschlagen. Der hart gefrorene Boden stellt beim Schürfen im Inland ein unüberwindbares Hindernis dar. Mutter Natur setzt den Schatzsuchern im US-Bundesstaat Alaska Grenzen. Nach den letzten Cleanouts ziehen die Teams Bilanz und schmieden Pläne für die nächste Saison.
Reality, Abenteuer
6
6
