Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Abrisshaus-Makeover

sixxStaffel 3Folge 2vom 03.01.2026
Das Abrisshaus-Makeover

Das Abrisshaus-MakeoverJetzt kostenlos streamen

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 2: Das Abrisshaus-Makeover

41 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Dieses Mal haben Mina und Karen eine richtig harte Nuss zu knacken. Müssen sie vor diesem Haus im Bates-Hendricks-Viertel in Indianapolis, Indiana, zum ersten Mal kapitulieren?

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
sixx
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

