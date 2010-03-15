Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 013
Hanna erfährt, dass der Fischerkrug hoch verschuldet ist und steckt in einem Dilemma: Soll sie versuchen, den Fischerkrug um jeden Preis zu retten? Doch zunächst einmal muss sie ihren Vater beerdigen. Mit ihrer bewegenden Trauerrede rührt sie auch Maximilians Herz. Oskar hat einen Plan, wie Edith ihn doch noch aus dem Gefängnis holen kann - mit illegalen Mitteln. Edith ist hin- und hergerissen: Soll sie Oskar helfen? Betty glaubt, dass Robert in sie verliebt ist und sie deswegen nicht gehen lassen will. Sie ahnt nicht den wahren Grund für Roberts Verhalten: Robert hat einen rührenden Abschied für Betty vorbereitet. Mit großer Wehmut verlässt Betty Schönroda und ihren besten Freund.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick