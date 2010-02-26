Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 002
43 Min.Folge vom 26.02.2010Ab 6
Hanna entscheidet sich, in Schönroda zu bleiben und Heinrich zu unterstützen - nichts ahnend, wie nahe sie Maximilian dabei ist. Alexandra trifft Maximilian wieder und freut sich auf ein Treffen mit ihm. Während sie glaubt, sie habe eine private Verabredung mit Maximilian, geht es diesem um etwas ganz anderes. Obwohl Edith sich von Oskar distanziert hat, kommen sich die beiden in einem leidenschaftlichen Moment wieder näher. Dana bekommt Frühwehen, und Betty trifft endlich eine Entscheidung in Bezug auf Roberts Angebot, in seinem Laden einzusteigen.
