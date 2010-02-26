Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 002

TelenovelaStaffel 1Folge 2vom 26.02.2010
Folge 002

Folge 002Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 2: Folge 002

43 Min.Folge vom 26.02.2010Ab 6

Hanna entscheidet sich, in Schönroda zu bleiben und Heinrich zu unterstützen - nichts ahnend, wie nahe sie Maximilian dabei ist. Alexandra trifft Maximilian wieder und freut sich auf ein Treffen mit ihm. Während sie glaubt, sie habe eine private Verabredung mit Maximilian, geht es diesem um etwas ganz anderes. Obwohl Edith sich von Oskar distanziert hat, kommen sich die beiden in einem leidenschaftlichen Moment wieder näher. Dana bekommt Frühwehen, und Betty trifft endlich eine Entscheidung in Bezug auf Roberts Angebot, in seinem Laden einzusteigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen