Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 015
Hanna wird klar, dass ihr Entschluss, den Fischerkrug nicht zu verkaufen, Konsequenzen hat. Sie muss die Bank von einer Aufschiebung der Ratenzahlungen überzeugen und dafür sorgen, dass das Restaurant in Zukunft besser läuft. Hanna ist froh, dass Alexandra sich dafür entscheidet, in Schönroda zu bleiben und sie zu unterstützen. Oskars Verletzungen überzeugen Edith, den Weg der Legalität zu verlassen. Sie sucht Oskars Ex-Komplizen auf und versucht, ihn zu bestechen. Caro, Dana und Jonas sind fassungslos, dass Oskar als freier Mann in der Villa auftaucht. Robert und Johann können sich nicht einigen, wer der Herr im Hause ist. Robert muss schließlich zähneknirschend anerkennen, dass Johann durchaus über nützliches Wissen verfügt.
