TelenovelaStaffel 1Folge 9vom 09.03.2010
Hanna und Alexandra genießen ihre Freundschaft, in der kein Raum für Maximilian bleibt. Doch Maximilian hat beschlossen, für seine Liebe zu kämpfen. Edith gesteht Maximilian, dass sie versucht, Oskar aus dem Gefängnis zu holen. Maximilian hat dafür wenig Verständnis. Edith hält an ihrem Vorhaben fest, muss dann aber erkennen, dass Oskar mit legalen Mitteln nicht aus der Haft zu bekommen ist. Bettys Plan, sich von Robert feuern zu lassen, funktioniert nicht, da er alle ihre Aktionen gut findet.

