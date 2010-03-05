Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 007

TelenovelaStaffel 1Folge 7vom 05.03.2010
Folge 7: Folge 007

43 Min.Folge vom 05.03.2010Ab 6

Hanna hat sich schweren Herzens dazu entschieden, Abstand von Maximilian zu halten, doch dann trifft sie ihn überraschend wieder. Es kommt zu einem erneuten magischen Moment, den Alexandra eifersüchtig beobachtet. Während Dana Jonas mit ihren ständigen Gefühlsschwankungen überfordert, bemüht Edith sich weiter, Oskar frei zu bekommen. Sie stellt ihm jedoch eine Bedingung, die er nur schwer akzeptieren kann. Bernhardt macht Caro klar, dass sie eine selbständige Frau ist und in Schönroda für sich selbst sorgen kann - und prompt wird Caro für ihre Entscheidung zu bleiben belohnt.

Telenovela
