Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 100
Hanna glaubt, der Lösung für die ungeklärten Todesumstände ihrer Mutter näher gekommen zu sein, als Maximilian in Elisabeth sein ehemaliges Kindermädchen erkennt. Doch Edith gelingt es, weitere Nachforschungen zu "Lissy" zu unterbinden. Oskar entscheidet sich, Alexandras Erpressung nicht nachzugeben. Er schickt die Abrissbagger zum Fischerkrug und setzt so dem Abschiedsessen, zu dem Hanna und Gitti ihre Lieben versammelt haben, ein jähes Ende. Caro hat kein Verständnis für Marcels Eifersucht, denn sie musste davon ausgehen, dass Marcel nicht mehr an ihr interessiert war. Nach einer Aussprache beschließen Caro und Marcel jedoch, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick