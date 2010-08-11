Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 101
Hanna weiß nicht wie ihr geschieht, als Oskar ihr kampflos das Feld überlässt und den Fischerkrug zurückgibt. Sie teilt ihr Glück vor Maximilians Augen mit Stefan, der ihr nachfolgend eine Liebeserklärung macht. Hannas Verwirrung steigt, als ihr auch Maximilian gesteht, dass er sich immer noch nach ihr sehnt. Oskar verkauft Edith seinen erzwungenen Rückzug aus dem Resort-Projekt als selbstloses Liebes-Opfer, zieht dann jedoch noch einen letzten Trumpf aus dem Ärmel. Er initiiert einen Gasanschlag auf den Fischerkrug - nicht ahnend, dass sich Hanna zum geplanten Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude aufhält. Caro erkennt ihre wahren Gefühle für Jonas und lässt ihren Traumprinzen Marcel ziehen.
