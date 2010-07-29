Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 092
Trotz ihres Bruchs will Hanna sich mit Alexandra gütlich einigen. Das gelingt und ist doch zu spät - Oskar verunglimpft sie bei der Bank und übernimmt erfolgreich den Kredit. Damit ist er der neue Herr des Fischerkrugs. Edith fragt sich, ob sie mit Richard an ihrer Seite ihrem Leben nicht eine ganz andere Richtung hätte geben können. Doch ihre Gefühle für Oskar sind immer noch zu stark. Dana steht mit dem Rücken zu Wand. Aus Angst, Jonas die Wahrheit zu sagen, flüchtet sie sich in einen überraschenden Heiratsantrag. Caro hingegen will wegen Marcel alles über Wein wissen und ist erstaunt, als Johann sie mit ungewöhnlichen Unterrichtsmethoden überrascht.
