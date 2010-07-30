Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 093

TelenovelaStaffel 7Folge 3vom 30.07.2010
Folge 093

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 093

43 Min.Folge vom 30.07.2010Ab 6

Hanna wird von Oskar massiv unter Druck gesetzt: Wenn es ihr nicht gelingt, binnen vierundzwanzig Stunden 400.000 Euro aufzutreiben, gehört der Fischerkrug ihm. Hanna setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um das Geld aufzutreiben, und glaubt, mit Maximilian den Retter in der Not gefunden zu haben. Zu Karls Erstaunen hat Dana die Flucht nach vorne angetreten und Jonas statt eines Geständnisses einen Heiratsantrag gemacht. Dana schwört Karl darauf ein, mit der Lüge zu leben und Jonas die Wahrheit nicht zu verraten. Während Lina weiterhin Distanz zu Florian hält, plagen Caro ganz andere Sorgen. Mit Robert als Ersatzlehrer für den verreisten Johann will Caro in kürzester Zeit ihr Wein-Wissen verbessern, um so bei Marcel in Frankreich zu punkten.

