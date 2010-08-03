Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 095
Maximilian kommt zu spät, und Hannas Bemühungen, den Fischerkrug vor Oskar zu schützen, waren umsonst. Schweren Herzens schließen Hanna und Gitti den Fischerkrug, womöglich für immer. Als Maximilian klar wird, dass Oskar offenbar nicht zurückschreckt, Finn für seine Zwecke zu missbrauchen, überlegt er, wie er seinen Sohn vor Oskars Machenschaften schützen kann. Gudrun erfährt, dass Dana Jonas die Wahrheit weiter verschwiegen hat. Es fällt ihr schwer, mit dieser Lüge zu leben. Bei einer kleinen Verlobungsfeier für Dana und Jonas hält Gudrun die innere Anspannung nicht mehr aus. Oskar triumphiert, der Fischerkrug ist sein, und dann erfährt er auch noch überraschend, dass sich auch sein sehnlicher Wunsch nach einem Stammhalter längst erfüllt hat.
