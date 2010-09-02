Hanna - Folge deinem Herzen
Hanna und Maximilian haben zueinander gefunden und verbringen eine zauberhafte Nacht miteinander. Am nächsten Morgen steht unerwartet Alexandra vor der Tür, und kurz darauf meldet sich Leopold Egger. Er kündigt den Besuch eines Kritikerkollegen an, der Hanna für einen Stern vorschlagen könnte. Oskar treibt heimlich seine Rache an Edith und Dana voran, während Edith ihn nichtsahnend nach der Hochzeit großzügig mit Kompetenzen und Vermögen ausstatten will. Dana bekommt von Edith die gefälschten Dokumente und ist auf dem besten Weg, in die von Oskar gestellte Falle zu tappen. Als sie zufällig erfährt, dass Jonas mit Caro geschlafen hat, kommt es zum Bruch mit Jonas. Dana will alleine fliehen, doch Jonas erkennt Oskars Falle und bittet sie verzweifelt, zu bleiben. Gudrun macht ihren Verzicht auf die Kandidatur öffentlich, kann sich aber nicht damit abfinden, dass Berghaus mit seiner Schlammschlacht Erfolg hatte. Mit Linas Hilfe findet sie einen Hinweis auf dunkle Flecken in seiner Vergangenheit.
