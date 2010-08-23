Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 109
Hanna erkennt, was für ein wunderbarer Mann Stefan ist, und lässt einen Moment großer Nähe zu. Da taucht plötzlich Maja auf und will ausgerechnet von Hanna wissen, ob Maximilian ihr eine Affäre verschweigt. Sie hat die Scheidungsunterlagen gefunden und weiß jetzt trotz ihrer Amnesie und des allseitigen Schweigens, dass etwas in ihrer Ehe nicht in Ordnung ist. Dana und Jonas wird klar, dass sie zusammenbleiben wollen. Während Jonas Caro das Herz bricht, als er ihr davon erzählt, läuft Dana Oskar in die Arme. Gitti ist eifersüchtig, doch ihre Versuche, Mira vor Johann zu diskreditieren, scheitern allesamt. Zudem muss Gitti entsetzt mit ansehen, wie Gudruns Politkarriere wegen ihrer Affären zu scheitern droht.
