Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 112
Hanna stößt zufällig auf eine letzte Nachricht, die Alexandra ihr hinterlassen hat. Sie fragt sich, ob Alexandra vielleicht doch für statt gegen sie gearbeitet hat, und beschließt, Alexandra persönlich mit der Frage zu konfrontieren. Da Maja sich immer noch nicht an die Zeit vor dem Unfall erinnert, versucht sie über gezielte Fragen Antworten zu finden, denn sie spürt, dass man etwas vor ihr verheimlicht. Plötzlich kehrt ihre Erinnerung wieder zurück. Als Jonas Dana im Drogen-Delirium vorfindet, wird ihm klar, dass Oskar hinter der Drogenattacke auf Dana steckt. Niemand ahnt jedoch, dass dieser schon seinen nächsten Schachzug plant. Nachdem Mira Johann über die haltlosen Gerüchte um seine angebliche Affäre mit Gudrun aufgeklärt hat, ist Johann der glücklichste Mann auf Erden: Gitti liebt ihn! Mira hält Johann davon ab, Gitti erneut seine Liebe zu gestehen, und entwickelt stattdessen eine Strategie, um Gitti zu einem Liebesgeständnis zu bewegen.
