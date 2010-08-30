Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 114
Hanna ist froh, sowohl mit Alexandra als auch mit Stefan Frieden geschlossen zu haben. Sie ahnt nicht, dass von unerwarteter Seite neue Gefahr für sie droht. Maja hat ihr Gedächtnis wiedererlangt, aber es fällt ihr schwer, sich der Wahrheit über das Ende ihrer Beziehung mit Maximilian zu stellen. Als Maximilian sich mit Hanna aussprechen will, ist Maja plötzlich verschwunden. Lina fühlt mit ihrer Tante Gudrun, die unter der konfrontativen Situation mit Bürgermeister Berghaus leidet. Als Lina den Auftrag bekommt, Berghaus für ein TV-Interview zu schminken, benutzt sie eine Crème, auf die Berghaus' Haut so allergisch reagiert, dass er sein Interview absagen muss. Gitti beschließt, Johann und Mira eins auszuwischen, indem sie vermeintlich begeistert auf Johanns angebliche Reisepläne reagiert.
