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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 07.05.2026
Ein dämliches Geschenk

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Hart aber herzlich

Folge 4: Ein dämliches Geschenk

48 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Jonathan Hart hat das seiner Meinung nach perfekte Geschenk in London entdeckt: einen Oldtimer aus dem Jahr 1916. Zwar zeigt noch das Paar Louisa und Park Interesse, aber die überbietet der finanzstarke Jonathan mühelos. In den USA erlebt er dann aber eine unliebsame Überraschung: Jennifer gefällt der Wagen gar nicht, der sich auch noch als plumpe Fälschung herausstellt. Umso erstaunlicher war das hartnäckige Interesse des überbotenen Paars in London.

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