Staffel 1Folge 4vom 07.05.2026
Ein dämliches GeschenkJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 4: Ein dämliches Geschenk
48 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Jonathan Hart hat das seiner Meinung nach perfekte Geschenk in London entdeckt: einen Oldtimer aus dem Jahr 1916. Zwar zeigt noch das Paar Louisa und Park Interesse, aber die überbietet der finanzstarke Jonathan mühelos. In den USA erlebt er dann aber eine unliebsame Überraschung: Jennifer gefällt der Wagen gar nicht, der sich auch noch als plumpe Fälschung herausstellt. Umso erstaunlicher war das hartnäckige Interesse des überbotenen Paars in London.
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Hart aber herzlich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland