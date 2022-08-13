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Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment

Folge 2

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 13.08.2022
Folge 2

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Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment

Folge 2: Folge 2

112 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 12

Ein ehemaliges Bundeswehrgelände im Westerwald. Zehn Teilnehmer lassen sich auf ein Experiment ein: in 72 Stunden stellen sie sich neun Prüfungen aus den Ausbildungsprogrammen der Spezialeinheiten. Vom schwindelerregenden Turm des Schreckens über das schlammige Wasserloch, dem dunklen Verhör-Bunker bis hin zur gnadenlosen Hindernisbahn. Neu dabei in Woche Zwei: Combat Training, Stresstests und das Schwimmbad.

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