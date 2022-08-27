Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment
Folge 4: Folge 4
112 Min.Folge vom 27.08.2022Ab 12
Auch in dieser Woche sind neue Challenges und Locations dabei: ein Baggersee und ein Verhör mitten in der Nacht. Ihre Uniform erkämpfen die Teilnehmer im Baggersee, in dem nicht nur 200 Meter schwimmend bewältigt werden müssen, sondern auch noch gerechnet werden muss. Während der Triathlet Florian hier bereits bei den Ausbildern einen guten Eindruck hinterlässt, zwingt das Element Wasser schon den ersten Kandidaten zum Ausstieg ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© spin tv special interest GmbH