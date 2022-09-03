Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment

Folge 5

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 03.09.2022
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment

Folge 5: Folge 5

112 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 12

Dieses Mal geht das Experiment nur 24 Stunden, das heißt, mehr Prüfungen in einem geringeren Zeitraum, bei noch weniger Schlaf. Bereits bekannte Aufgaben werden nun eine Nummer härter. Außerdem kommen neue Aufgaben dazu: das Schwarze Loch, eine Explosion mit Verletzten-Bergung, die Mission und das Rudern. Wer wird der ultimative Höllencamp-Gewinner und gewinnt den Abenteuerurlaub in Schweden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment
ProSieben MAXX
Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment

Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment

Alle 1 Staffeln und Folgen