Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment
Folge 5: Folge 5
112 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 12
Dieses Mal geht das Experiment nur 24 Stunden, das heißt, mehr Prüfungen in einem geringeren Zeitraum, bei noch weniger Schlaf. Bereits bekannte Aufgaben werden nun eine Nummer härter. Außerdem kommen neue Aufgaben dazu: das Schwarze Loch, eine Explosion mit Verletzten-Bergung, die Mission und das Rudern. Wer wird der ultimative Höllencamp-Gewinner und gewinnt den Abenteuerurlaub in Schweden?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© spin tv special interest GmbH
Enthält Produktplatzierungen