Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment

Folge 3

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 20.08.2022
Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Folge 3: Folge 3

110 Min.Folge vom 20.08.2022Ab 12

Dieses Mal startet die Reise mit dem Turm der Tränen, wo sich alle Teilnehmer erstmal in das Höllencamp hangeln müssen. Weiter geht es mit schmerzhaften Märschen, Wasserübungen und Stresstests. Insgesamt sorgen neun echte Prüfungen aus Militär- und Polizei-Spezialeinheiten dafür, dass die Teilnehmer an ihre Grenzen gehen und sich sogar ihren größten Ängsten stellen. Neu dabei in Woche drei: Sandgrube, Zirkeltraining und Orientierungsmarsch.

