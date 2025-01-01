Hart of Dixie
Folge 21: In der Falle
41 Min.Ab 6
Wades Vater Earl braucht weiblichen Rat in Liebesdingen. Wer könnte da besser helfen als Zoe? Die ist überglücklich ob ihrer neuen Aufgabe und platzt vor Tatendrang, als ihr Wade plötzlich einen Strich durch die Rechnung macht. Unterdessen arbeitet Lemon hart am Image des Fancie's, doch all ihre Bemühungen scheinen vergebens.
