Hart of Dixie
Folge 5: 13 Prozent!
41 Min.
Zoe ist überglücklich, dass sich Joel so gut in Bluebell einlebt. Die Einwohner des Städtchens haben allerdings keine besonders gute Meinung von dem Neuankömmling. Um seinen Ruf zu retten, will Zoe mit ihm das Abenteuer-Camp für junge Mädchen begleiten. George und Lynly haben hingegen ihre Startschwierigkeiten, doch mit der Zeit scheinen die beiden ein gutes Team abzugeben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen