Hart of Dixie
Folge 8: Wunder geschehen ...
40 Min.
Zoe behandelt ihren Onkel in der Praxis, als ihr die Idee kommt, ihn zum Hanukkah-Fest einzuladen. Das bringt ihr wieder einmal ziemlich großen Ärger mit Vivian Wilkes ein. Unterdessen plagt sich Wade mit schrecklichen Zahnschmerzen ab, weigert sich jedoch, einen Arzt aufzusuchen. Ein Gespräch mit Tansy hilft ihm nicht nur, die Schmerzen in den Griff zu bekommen, sondern auch sein Leben und Zukunft neu zu überdenken.
