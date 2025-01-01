Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Familienbande

Staffel 3Folge 6
Familienbande

FamilienbandeJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 6: Familienbande

41 Min.

Zoe und Joel sind auf der Suche nach einem gemütlichen Plätzchen, um zusammenzuleben. Zoe findet heraus, dass das perfekte Anwesen für ihre Zwecke im Besitz der Verwandtschaft ihres leiblichen Vaters ist. Ist sie zu einer Auseinandersetzung mit dem unbekannten Teil der Familie bereit? Unterdessen bekommt Lemon ein verlockendes Job-Angebot, für das sie ihr geliebtes Städtchen verlassen müsste.

