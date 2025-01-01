Hart of Dixie
Folge 6: Familienbande
41 Min.
Zoe und Joel sind auf der Suche nach einem gemütlichen Plätzchen, um zusammenzuleben. Zoe findet heraus, dass das perfekte Anwesen für ihre Zwecke im Besitz der Verwandtschaft ihres leiblichen Vaters ist. Ist sie zu einer Auseinandersetzung mit dem unbekannten Teil der Familie bereit? Unterdessen bekommt Lemon ein verlockendes Job-Angebot, für das sie ihr geliebtes Städtchen verlassen müsste.
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen