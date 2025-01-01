Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Wir brauchen einen Skandal!

WarnerStaffel 3Folge 9
Wir brauchen einen Skandal!

Wir brauchen einen Skandal!Jetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 9: Wir brauchen einen Skandal!

41 Min.

Da hätte er mal lieber um Erlaubnis fragen sollen ... Wade geht mit einer guten Bekannten von Zoe aus. Das passt der jungen Ärztin so gar nicht in den Kram und sie zieht alle Register, um weitere Dates zwischen den beiden zu vermeiden. Unterdessen fällt ihr die ehrenvolle Aufgabe zu, für einen deftigen Skandal in der Kleinstadt zu sorgen, um von einer viel skandalöseren Geschichte abzulenken.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen