Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Auf Südstaatenart

WarnerStaffel 3Folge 3
Auf Südstaatenart

Auf SüdstaatenartJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 3: Auf Südstaatenart

40 Min.

Um Konfrontationen mit Brick aus dem Weg zu gehen, empfängt Zoe still und heimlich wieder Patienten in Bluebell. Überraschenderweise muss auch George die Dienste der jungen Ärztin in Anspruch nehmen. Unterdessen kämpft Lavon dafür, ein junges Baseball-Team in die Stadt zu bringen. Er braucht dringend Bricks Hilfe, um den Besitzer der Mannschaft von dem Standort zu überzeugen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen