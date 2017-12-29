Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 29.12.2017: Episode 15
44 Min.Folge vom 29.12.2017Ab 12
Nachdem Jennifers alkoholkranker Vater sich das Leben nimmt, hat sie paranormale Begegnungen. Einmal steht er ihr als weiße Gestalt auf einem Friedhof gegenüber, dann taucht sein Geist nachts in Jennis Zimmer auf. Zunächst denkt das Mädchen, dass der Geist des Vaters sie beschützen will, doch wenig später kommen seine wahren Absichten ans Licht. Im zweiten Fall dieser Episode hat Gastronomin Gerda die paranormale Erscheinung einer blassen Frau in altertümlicher Kleidung und erfährt, dass es sich um Anna Maria Schwegelin handelt, die als letzte Hexe im Jahr 1781 verbrannt wurde. Was sie noch über das Schicksal der unglücklichen Anna Maria herausbekommt, ist ungeheuerlich.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.