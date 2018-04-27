Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 27.04.2018: Episode 17
47 Min.Folge vom 27.04.2018Ab 12
Nachdem Christine und Ingeborg auf Gut Ronach, am Gerlospass, einen alten Viehstall zum Ferienhaus umgebaut haben, begegnet ihnen eine geisterhafte Gestalt: Ein Mann in altertümlicher Kleidung steht mitten im Wohnzimmer und spricht von einem Bauernaufstand. Die paranormale Erscheinung lässt den Frauen das Blut in den Adern gefrieren, doch bald erfahren sie die Hintergründe: Auf einem Wandgemälde im Gutshof ist ein aufständischer Bauernanführer dargestellt, der während des Krieges in Ronach hingerichtet wurde. Die beiden beschließen, seine Seele zu befreien, und räuchern das Gebäude mithilfe eines gusseisernen Kessels aus. Doch das Vorhaben entgleitet ihnen völlig.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.